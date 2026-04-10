「秋篠宮ご夫妻が“お金が足りない”とこぼされていると報じられ、波紋を広げています。秋篠宮家には、私的な生活費や交際費に充てられる“皇族費”は年間1億円を超える額で支給されているので、宮内庁内でも話題になったのです」(皇室ジャーナリスト)【写真】1708万円〜1億2505万円まで宮家ごとに差がある、5つの宮家の皇族費宮家による皇族費の使い道を報告する義務はない皇室にまつわるお金の実態や仕組みは、外部から見えに