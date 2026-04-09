お笑いコンビ「ナイツ」塙宣之（48）が9日に公式YouTubeチャンネルを更新し「【緊急告知】助けてください。東洋館が大変です」というタイトルで動画をアップした。自身が会長を務める「漫才協会」の“ホーム”で知られる浅草・東洋館に関する動画。塙は「今年4月1日から新しく改革をしまして。今までは12時30分から17時までぶっ通しで興行をやっていたんですけど、これは長いと思いまして。12時から14時を1部、15時から17時を2