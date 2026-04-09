お笑いコンビ「ナイツ」塙宣之（48）が9日に公式YouTubeチャンネルを更新し「【緊急告知】助けてください。東洋館が大変です」というタイトルで動画をアップした。

自身が会長を務める「漫才協会」の“ホーム”で知られる浅草・東洋館に関する動画。塙は「今年4月1日から新しく改革をしまして。今までは12時30分から17時までぶっ通しで興行をやっていたんですけど、これは長いと思いまして。12時から14時を1部、15時から17時を2部にしました」と、時間を区切り2部制を導入したと報告する。

「私が先導したんですけど、今のところ大失敗でして…まだ浸透してないということもあるんでしょうけど“ぶっ通しで見たかった”という人もいました。ただ“テンポが良くなって見やすくなった”という声もたくさんいただいております」と現状を説明した。

また「この前は1部（の客）が9人だったんですね。2部も50人ぐらいしか入ってなくて、今までは100人ぐらいいたんですけど、ヤバいなって」といい「皆さん本当に助けてください。浅草の観光名所ですので。雷門を見て、仲見世通りで買い物をして、そのままこちらまで来てください。メンバーを見て入る・入らないを決めるのはやめましょう。全員面白いですからね」と来場を呼びかけていた。