【モデルプレス＝2026/04/09】プロフィギュアスケーターでタレントの本田真凜が4月8日、自身のInstagramを更新。タンクトップにパーカーを合わせたカジュアルなコーディネートを公開した。【写真】美人三姉妹24歳長女「色気がある」美肩チラリコーデ披露◆本田真凜、美肩際立つタンクトップコーデ公開本田は「満開の桜を見つけるまでジョギングの会 無事、滑り込み桜」と記し、桜の木の下でのショットを公開。タンクトップの上に軽