【LINEマンガ13周年！推しマンガ総選挙】 開催期間：4月9日～4月22日 【拡大画像へ】 LINE Digital Frontierは電子コミックサービス「LINEマンガ」が4月9日にサービス開始13周年を迎えることを記念して、4月9日から4月22日まで「LINEマンガ13周年！推しマンガ総選挙」を開催する。 □「LINEマンガ13周年！推しマンガ総選挙」詳細ページ 「LINEマンガ」では他