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LINE Digital Frontierは電子コミックサービス「LINEマンガ」が4月9日にサービス開始13周年を迎えることを記念して、4月9日から4月22日まで「LINEマンガ13周年！推しマンガ総選挙」を開催する。

□「LINEマンガ13周年！推しマンガ総選挙」詳細ページ

「LINEマンガ」では他にも「春のイチオシ特集」と題した無料話増量キャンペーンや、お得なアイテムが必ず当たる13周年を記念したガチャの実施、「LINEマンガ」LINE公式アカウントの友だち限定で4月中毎日ガチャチケットを配布するプレゼント企画など、さまざまな記念キャンペーンが開催されている。詳細はLINEマンガアプリで確認してほしい。

「LINEマンガ13周年！推しマンガ総選挙」概要

本イベントは、さまざまなジャンルのテーマに沿って、ユーザーが“推しマンガ”を投票するという読者参加型の企画。上位作品は後日「LINEマンガ」で発表される。投票は、1テーマにつき1日1回可能。

全部で13あるテーマの中には、俳優やタレントとして多彩な分野で活躍している風間俊介さんが「語りたいマンガがたくさんある」と選んだ「心に刺さった名言マンガ」や、東京ドーム公演を控え話題沸騰中の超特急のアロハさん&リョウガさんが考案した「展開が超特急なマンガ」など一風変わったテーマも用意されている。

投票期間：4月9日12時～4月22日23時59分

結果発表：5月1日予定

投票テーマ

・13歳の自分におススメしたいマンガ

・心に刺さった名言マンガ

・展開が超特急なマンガ

・最高にメロいキャラがいるマンガ

・ひたすら泣ける涙腺崩壊マンガ

・尊すぎるカップルマンガ

・伏線回収がすごいマンガ

・とにかく笑いたい時に読むマンガ

・愛すべきヴィランがいるマンガ

・1話目で心掴まれたマンガ

・至福の大人買い推奨マンガ

・最高にスカッとするマンガ

・5巻以内で楽しめるマンガ

※各テーマごとに1日1回投票ができます。毎日0:00にリセットされ、再投票が可能になります。

※投票時に、任意で紹介コメントを記載可能です。記載いただいたコメントは、結果発表の際に、作品とともに紹介させていただく場合がございます。投稿者のアカウントが特定されることはございません。

※同作品を複数回投票可能です。

【風間俊介さんのコメント】

13テーマに沿って自分の好きな作品を挙げていくことは、自分のマンガ史を振り返ることになると思います。ぜひ、それぞれのテーマに当てはまる作品を探してみてください。

□テーマ「心に刺さった名言マンガ」について語る！記事全文はこちら

【超特急・アロハさん＆リョウガさんのコメント】 【13号車・アロハさん】

1人13回投票してね！（13号車・アロハ）

【3号車・リョウガさん】

面白そうなのあったら、僕も読もッ☆（3号車・リョウガ）

□テーマ「展開が超特急なマンガ」を考案&マンガを語る！全文はこちら

「LINEマンガ」公式X＆Instagram同時開催

開催期間：4月9日～4月22日23時59分

抽選で1名に超特急・アロハさん&リョウガさんのサイン入り色紙をプレゼント。「LINEマンガ」公式Xアカウントをフォローして該当投稿をリポストするか、「LINEマンガ」公式Instagramアカウントをフォローして指定の操作をすることで抽選に参加できる。

さらにハッシュタグ「#展開が超特急なマンガ」をつけてXもしくはInstagramの該当投稿にコメントをすると、抽選で1,000マンガコインが当たるWチャンスも実施する。

「LINEマンガ」公式Xアカウント

「LINEマンガ」公式Instagramアカウント

「LINEマンガ13周年！推しマンガ総選挙」に投票して賞品もGET！

投票に参加すると、参加賞として1回の投票ごとに1マンガコインがもらえる。期間中毎日全テーマに投票すると、182マンガコインを受け取ることができる。さらに特賞として、抽選で130名様に13,000マンガコインが当たる。

【参加賞】

1回の投票ごとに1マンガコインをプレゼント。14日間、毎日13テーマに1回ずつ投票できるため、期間中最大182マンガコインを受け取ることができる。

【特賞】

投票に参加した方のなかから抽選で、130名様に13,000マンガコインが当たる。

※当選者への付与は5月中を予定しています。

【Wチャンス賞】

「LINEマンガ」公式Xアカウントをフォローし、投票内容をXにシェアすることで、抽選で13名様に「えらべるPay」1万円分が当たるWチャンス賞に参加することができる。

「LINEマンガ」公式Xアカウント

※「えらべるPay」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。