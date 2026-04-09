北島町の県消防学校で4月9日に入校式が行われ、新入校生21人が消防士としての一歩を踏み出しました。この春、県消防学校に入校したのは、県内10の消防本部に新しく採用された18歳から24歳の21人です。9日におこなわれた入校式では、ひとりひとりの名前が読み上げられたあと、島田敬祐校長が「水害や地震などの災害に対処し、生命や財産を守る仕事、知識や技術をしっかりと身に着けて下さい」と激励の言葉を贈りました。これに対し