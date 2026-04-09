「ハーゲンダッツ カラメルからめるプリンタルト」ファミリーマートは、今年9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていく。今回「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、「カラメルからめるプリンタルト」を、4月14日から全国のファミリーマート約1万6400店舗で発売する。ファミリーマートでは2019年からファミリーマート限定のハー