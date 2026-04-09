ファミリーマートは、今年9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていく。今回「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、「カラメルからめるプリンタルト」を、4月14日から全国のファミリーマート約1万6400店舗で発売する。

ファミリーマートでは2019年からファミリーマート限定のハーゲンダッツ商品を発売しており、毎回消費者から好評を得ている。





今回、ほろ苦いとろりとしたカラメルソースが引き立つプリンタルトを表現した新商品「カラメルからめるプリンタルト」を発売する。卵のコクを感じられるカスタードアイスクリームに、食感のアクセントになるタルトグラハムクッキーを加え、天面にはカスタードアイスクリームにとろりとからむ、カラメルソースをトッピングした。

限定商品ならではの華やかなパッケージとともに、「カラメル×絡める」のネーミング通り、とろりとしたソースがカスタードアイスクリームに溶け合う、贅沢な一体感を表現した味わいを、ぜひ楽しんでほしい考え。

「ハーゲンダッツ カラメルからめるプリンタルト」は、コクのあるカスタードアイスクリームに、天面のほろ苦いカラメルソースが相性抜群だとか。タルトをイメージしたタルトグラハムクッキーの食感と塩味がアクセントになる、食べ応えのある商品になっている。

［小売価格］399円（税込）

［発売日］4月14日（火）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp