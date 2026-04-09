4月2日から放送開始したドラマ『るなしい』（テレビ東京系、木曜深夜24時30分〜／原作：意志強ナツ子作の同名漫画）が話題を集めている。2025年の朝ドラ『あんぱん』（NHK総合）でヒロインの妹メイコを演じ、映画『見える子ちゃん』では主演を飾るなど、今最も勢いのある役者・原菜乃華が主役を務めることでも注目されているが、原の他にも目が離せない役者がいる。それは主人公・郷田るな（原菜乃華）の想い人で、同じ高校に