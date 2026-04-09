182cm長身、漂う色気…22歳俳優の“父親の名前”を聞いて納得。金髪姿で「2000年の伝説キャラ」を思い出さずにいられない
4月2日から放送開始したドラマ『るなしい』（テレビ東京系、木曜深夜24時30分〜／原作：意志強ナツ子作の同名漫画）が話題を集めている。2025年の朝ドラ『あんぱん』（NHK総合）でヒロインの妹メイコを演じ、映画『見える子ちゃん』では主演を飾るなど、今最も勢いのある役者・原菜乃華が主役を務めることでも注目されているが、原の他にも目が離せない役者がいる。
それは主人公・郷田るな（原菜乃華）の想い人で、同じ高校に通う人気者・ケンショーを演じる窪塚愛流（くぼづかあいる）だ。愛流は窪塚洋介を父に持つ22歳である。
2025年1月期に放送された日曜劇場『御上先生』（TBS系）では、クラスのムードメーカー的な存在であり、かつパソコンを巧みに使いこなす、陽キャと陰キャのハイブリッドのような高校生・次元賢太を好演。また、2025年6月に放送されたNHK夜ドラ『あおぞらビール』では主演を飾るなど、着実にキャリアを積み上げている最中である。
◆2000年の話題作の“人気キャラ”を思い出さずにいられない
これまで陽キャを演じることが多かった愛流。今回のケンショーも一見同じ系統に見えるものの、若干異なっている。
明るさはありながらも、るなと会話する際には、るなの予想に反した独特の間合いや受け答えを見せ、どこかミステリアスな印象を与える。既定路線から微妙に脱線させるコミュニケーションに、金髪のビジュアルも相まって、ケンショーからは2000年のTBS系ドラマ『池袋ウエストゲートパーク』（IWGP）で父親が演じた“キング”こと安藤崇を連想せずにいられない。
多くの仲間からカリスマとして支持を集めていたキングは、『池袋ウエストゲートパーク』が放送された当時、作中の登場人物だけでなく、多くの視聴者にまで影響を与えていた。当時を知る人は、ケンショーを見ているとノスタルジックな気持ちになる人も多いのではないか。
◆愛流が演じるからこそ際立つ個性
とはいえ、ケンショーはキングの“ジェネリック”かといえば、そういうわけではない。愛流の長所の一つでもある身長182センチという高身長がケンショーの魅力を底上げしており、スラッとした体つきでどこか色気も漂う。ヤンキー漫画に登場すれば確実に強キャラであり、男女問わず人気を確立できそうだ。こうした佇まいは、愛流が演じるからこそ際立つケンショーの個性と言っていい。
何者にも縛られることなく、自身の信念のまま突き進むキングとは異なり、『るなしい』におけるケンショーは、るなとの出会いによって運命を変えていく。ケンショーがどのような未来を辿るのかも見物だ。
◆「窪塚」という響きが持つ力
先ほど愛流の魅力としてスタイルの良さを挙げたが、父親との関係性も大きな魅力と言える。そもそも、「窪塚」という苗字を聞けば、多くの人が「窪塚洋介」を思い浮かべ、意識的にも無意識的にも『池袋ウエストゲートパーク』をはじめ、『ピンポン』や『凶気の桜』といった出演作を連想するだろう。それだけ「窪塚」という響きが持つ力は強い。
渡辺謙を父に持つ杏、中野英雄を父に持つ太賀（2019年より仲野太賀）など、事情はそれぞれ異なるが、有名人を親に持つタレントの中には、親の影がちらつかない芸名をつける人も珍しくない。だが愛流は「窪塚愛流」を名乗って芸能活動をしている。
◆親子の仲の良さと“陽キャマインド”
2026年2月に公開されたユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）のCM、3月の「NIKE AIRMAX 95 BIG BUBBLE」キャンペーンには親子で共演。USJのCMは親子の仲の良さが伝わる内容になっており、窪塚洋介という存在感抜群の父親がいながらも、堂々と仲の良さをアピールできる姿勢には好感が持てる。そのあたりも、愛流自身が持つ“陽キャマインド”が影響しているのかもしれない。
『るなしい』も含め、窪塚愛流という役者がどのように歩んでいくのか、注目したい。
＜文／浅村サルディ＞
【浅村サルディ】
芸能ネタ、炎上ネタが主食。好きなホルモンはマキシマム ザ ホルモン。
それは主人公・郷田るな（原菜乃華）の想い人で、同じ高校に通う人気者・ケンショーを演じる窪塚愛流（くぼづかあいる）だ。愛流は窪塚洋介を父に持つ22歳である。
◆2000年の話題作の“人気キャラ”を思い出さずにいられない
これまで陽キャを演じることが多かった愛流。今回のケンショーも一見同じ系統に見えるものの、若干異なっている。
明るさはありながらも、るなと会話する際には、るなの予想に反した独特の間合いや受け答えを見せ、どこかミステリアスな印象を与える。既定路線から微妙に脱線させるコミュニケーションに、金髪のビジュアルも相まって、ケンショーからは2000年のTBS系ドラマ『池袋ウエストゲートパーク』（IWGP）で父親が演じた“キング”こと安藤崇を連想せずにいられない。
多くの仲間からカリスマとして支持を集めていたキングは、『池袋ウエストゲートパーク』が放送された当時、作中の登場人物だけでなく、多くの視聴者にまで影響を与えていた。当時を知る人は、ケンショーを見ているとノスタルジックな気持ちになる人も多いのではないか。
◆愛流が演じるからこそ際立つ個性
とはいえ、ケンショーはキングの“ジェネリック”かといえば、そういうわけではない。愛流の長所の一つでもある身長182センチという高身長がケンショーの魅力を底上げしており、スラッとした体つきでどこか色気も漂う。ヤンキー漫画に登場すれば確実に強キャラであり、男女問わず人気を確立できそうだ。こうした佇まいは、愛流が演じるからこそ際立つケンショーの個性と言っていい。
何者にも縛られることなく、自身の信念のまま突き進むキングとは異なり、『るなしい』におけるケンショーは、るなとの出会いによって運命を変えていく。ケンショーがどのような未来を辿るのかも見物だ。
◆「窪塚」という響きが持つ力
先ほど愛流の魅力としてスタイルの良さを挙げたが、父親との関係性も大きな魅力と言える。そもそも、「窪塚」という苗字を聞けば、多くの人が「窪塚洋介」を思い浮かべ、意識的にも無意識的にも『池袋ウエストゲートパーク』をはじめ、『ピンポン』や『凶気の桜』といった出演作を連想するだろう。それだけ「窪塚」という響きが持つ力は強い。
渡辺謙を父に持つ杏、中野英雄を父に持つ太賀（2019年より仲野太賀）など、事情はそれぞれ異なるが、有名人を親に持つタレントの中には、親の影がちらつかない芸名をつける人も珍しくない。だが愛流は「窪塚愛流」を名乗って芸能活動をしている。
◆親子の仲の良さと“陽キャマインド”
2026年2月に公開されたユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）のCM、3月の「NIKE AIRMAX 95 BIG BUBBLE」キャンペーンには親子で共演。USJのCMは親子の仲の良さが伝わる内容になっており、窪塚洋介という存在感抜群の父親がいながらも、堂々と仲の良さをアピールできる姿勢には好感が持てる。そのあたりも、愛流自身が持つ“陽キャマインド”が影響しているのかもしれない。
『るなしい』も含め、窪塚愛流という役者がどのように歩んでいくのか、注目したい。
＜文／浅村サルディ＞
【浅村サルディ】
芸能ネタ、炎上ネタが主食。好きなホルモンはマキシマム ザ ホルモン。