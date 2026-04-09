【「Pokémon Champions」メンテナンス】 実施期間：4月10日8時～10時 ポケモンは4月9日、Nintendo Switch用ポケモンバトル「Pokémon Champions」（ポケモンチャンピオンズ）について、現在までに確認している不具合のお知らせを公開した。 4月8日に配信開始されたNintendo Switch版「ポケモンチャンピオンズ」だが、現在ゲーム内においていくつかの不具合が発生中との