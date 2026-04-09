迫力エアロのキングオブミニバン！エアロパーツの開発・製造・販売を手がけるKUHL JAPAN（クールジャパン）は2026年3月30日、日産の新型ミニバン「エルグランド」用に開発を進めているエアロパーツ第2弾のイメージを公式サイトで初公開しました。プレミアムミニバンのパイオニアとして1997年にデビューしたエルグランド。今夏、4代目となる新型の発売が予定されており、久々のフルモデルチェンジということもあって、熱い視線