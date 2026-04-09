迫力エアロのキングオブミニバン！

エアロパーツの開発・製造・販売を手がけるKUHL JAPAN（クールジャパン）は2026年3月30日、日産の新型ミニバン「エルグランド」用に開発を進めているエアロパーツ第2弾のイメージを公式サイトで初公開しました。

プレミアムミニバンのパイオニアとして1997年にデビューしたエルグランド。今夏、4代目となる新型の発売が予定されており、久々のフルモデルチェンジということもあって、熱い視線が注がれています。

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そうしたなか、KUHL JAPANは2026年2月にいち早くエアロパーツ第1弾となるイメージCGを公開。新型の個性を一段と先鋭化させたスタイリングは、SNSを中心に大きな反響を呼びました。

今回公開された第2弾では、スポーティーという大きな方向性こそ第1弾と同様ですが、車両からのダウン量を15mm程度に抑えた薄型設計となっているのが特徴です。

段差などの干渉を最小限に抑えつつ、視覚的な低重心化を実現。実用面を重視したローダウンスタイルを好むユーザーにとって、非常に扱いやすい仕上がりとなっています。

フロントアンダースポイラーとサイドスポイラーは、エッジの効いたライン構成としつつ、フィンを採用。整流効果を視覚的に表現し、洗練されたスポーティーさと機能性を両立させています。

リアバンパースポイラーは、吊り下げたような「フローティングディフューザー」形状を採用。センター部分を上方へと反り上げ、かつ2枚の縦フィンを設けることで、ミニバン特有の重量感を軽減。控えめながらも、レーシーな雰囲気を醸し出しています。

エアロパーツ3点（フロント・サイド・リア）が装着されているほか、フロントグリルとロアグリルにも手が加えられています。

フロントグリル上部のNISSANエンブレムをなくす一方で、中段よりやや上に横バーを配置。さらに特徴的な組子状ブロックとバンパーそれぞれを部分的にブラックアウトすることで、より精悍な表情を演出しています。

なお、第1弾が「KUHL STYLE GT」シリーズとして展開されるのに対し、今回公開された第2弾は「KRUISE」（クルーズ）ブランドからリリースされます。

KUHL JAPANは今後、このイメージCGをベースに実車での開発を加速させ、新車コンプリートカーも計画しています。

新型エルグランドの発売とともに、日本のミニバンカスタムシーンが再び熱く燃え上がることになりそうです。