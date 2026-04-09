スマートデバイスアクセサリーやワイヤレス充電器のメーカーであるPITAKAが「Samsung Galaxy S26対応スマートフォンケース」を2026年2月26日に発売しました。このSamsung Galaxy S26対応スマートフォンケースには、航空機の機体や防護装備に使用される600Dアラミド繊維を採用して完全フラット筐体への最適設計がなされた「Edge Case(薄型)」と、1500Dアラミド繊維とTPU(熱可塑性ポリウレタン)で米軍規格の落下試験をクリアするほど