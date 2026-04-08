8日に発表された、熊本県内の最新レギュラーガソリン価格は1リットルあたり174.5円と、ピーク時からは落ち着いたものの、依然高い状況が続いています。軽油の価格は、1リットルあたり163円。1か月前から20円以上も値上がりしています。中東情勢の混乱が長引き、まだまだ先が見えない状況の中、離島の交通機関にも影響が出ています。天草市の港にやってきたのは、天草や水俣周辺の海で海上タクシー「清丸」を営む