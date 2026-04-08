本格スイーツを手頃な価格で買える【シャトレーゼ】には、見た目がおしゃれで食べやすい「カップスイーツ」があるそう。持ち歩きもしやすいため、手土産や差し入れにもぴったり。今回は、シャトレーゼでおすすめの、カップスイーツをご紹介します。お買い物の参考にしてみてください。 高級感がすごい！ 季節限定あんみつ 2026年3月に季節限定で販売がスタートしていた、「春の桜