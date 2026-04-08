次コレ食べよーーーっと♡【シャトレーゼ】見た目も華やか！「カップスイーツ」

本格スイーツを手頃な価格で買える【シャトレーゼ】には、見た目がおしゃれで食べやすい「カップスイーツ」があるそう。持ち歩きもしやすいため、手土産や差し入れにもぴったり。今回は、シャトレーゼでおすすめの、カップスイーツをご紹介します。お買い物の参考にしてみてください。

高級感がすごい！ 季節限定あんみつ

2026年3月に季節限定で販売がスタートしていた、「春の桜 クリームあんみつ 桜こしあん」。綺麗に絞られたあんことホイップに、フルーツや求肥を合わせたカラフルで高級感のあるカップ和スイーツです。@ftn_picsレポーターともさんも、「あんこの絞り波が綺麗で見とれちゃいました」とコメント。寒天やあんこだけでなく、フルーツやクリームも一緒に楽しめるところが魅力的です。

持ち歩きしやすい別盛りタイプ

レポーターともさんは、「寒天・黒蜜・トッピングが別盛りになっていて、お好みの飾り付けやトッピングが楽しめます」ともコメント。持ち歩いている間に飾り付けがくずれることなく、整った見た目のまま手渡しできそうなところは嬉しいポイントになりそう。さらに「こしあんには塩漬けの桜の葉が混ぜられていて、ひと口食べると口の中に桜の香りが優しく広がります」とのことで、春を感じられるスイーツのよう。価格は、\367（税込）です。

オレンジとパインの爽やかな味

シャトレーゼマニアの@mame48goさんが、「春の陽気にぴったり」「見た目も味もさわやか」とイチオシするのが、こちらの「Dessertパルフェ パイン＆オレンジ」です。温州みかんゼリー、オレンジリキュールゼリー、オレンジソースと合わせているのは、レアチーズクリーム。さらに、ナタデココや天面のフルーツが、食感のアクセントになってくれそう。@mame48goさんいわく、「ひと口ごとに違う食感とフルーツの爽やかさを楽しめます」とのこと。\345（税込）で買えるので、ぜひ試してみてください。

コーヒーゼリーとキャラメル & チョコのパルフェ

@emiko.na37さんが、「想像の2.8倍くらい美味しくて衝撃」と驚いたのが「Dessertパルフェ ショコラ・キャラメル」です。チョコがけクッキークランチ等をブレンドしたベースに、チョコクリーム、キャラメルクリーム、コーヒーゼリーを重ね、グラサージュショコラとホイップクリームでデコレーション。ひとくち毎に贅沢な食感が楽しめそうです。@emiko.na37さんは、「これはスーパーおすすめ」と大絶賛。\345（税込）で販売されています。

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※こちらの記事ではftn_pics、@mame48go様、@emiko.na37様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Yuri.A