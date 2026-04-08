『Octane』UK寄稿者による愛車レポート。1991年 VWゴルフMk2GTIを購入したデイヴィッドは、マイナートラブルにもめげず、お気に入りの立ち寄りスポットを見つけたようだ。【画像】デイヴィッドがドライブ途中に見つけたお気に入りのバー「ガソリン・ジュース」（写真3点）購入してから最初の数週間は、ゴルフに乗る機会はあまりなかった。凍結防止用に路面に撒かれた塩、クリスマス休暇、それに仕事での不在などのせいで……いつも