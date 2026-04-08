山形県内のレギュラーガソリン1リットル当たりの平均小売価格は最新の調査で170.0円と、3週続けて値下がりしました。今後もしばらくの間、170円台が続くと見られています。資源エネルギー庁が8日発表した6日時点でのレギュラーガソリンの平均小売価格は山形県内で1リットル当たり170.0円で、前の週より0.6円値下がりしました。3週続けての値下がりです。ハイオクは1リットルあたり180.8円で0.7円の値下がり。一