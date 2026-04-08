佐藤二朗（56）と橋本愛（30）がW主演する連ドラ「夫婦別姓刑事」（フジテレビ）が4月14日にスタートする。東京・中野区の警察署を舞台に、刑事課強行班係の佐藤と橋本が抜群のコンビで事件を解決していくのだが、実は2人は夫婦であることを隠していて……というコメディあり、ミステリーありのストーリーだ。そんな折も折、橋本が夫婦別姓に対する考えを披露した。＊＊＊【写真を見る】まるで別人！橋本愛の「ピンク髪＆ロ