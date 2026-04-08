フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。4月8日（水）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、水曜前半レギュラーの組織開発コンサルタント・勅使川原真衣が「能力」という目に見えないものが引き起こす危険性について語った。 勅使川原真衣「今日は『あの人能力あるから』って結構言いません？言わないか？」 武田砂鉄「まあ、言