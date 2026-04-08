フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。4月8日（水）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、水曜前半レギュラーの組織開発コンサルタント・勅使川原真衣が「能力」という目に見えないものが引き起こす危険性について語った。

勅使川原真衣「今日は『あの人能力あるから』って結構言いません？ 言わないか？」

武田砂鉄「まあ、言うかもしれないですね」

勅使川原「ありがとうございます！危なかった（笑）。

『あの人能力あるから仕方ないよ』みたいなのとか『能力あるからどうのこうの』っていうのはまあまああるかなと思いまして。

そこを考えさせられた出来事もつい最近ありましたので、その話をしたいと思います。そもそも能力があるから許されることって、私はないんじゃないのかなと思っている立場からお話ししたいと思っています。

元ネタは大阪府のとある人事の話題です。

大阪府が4月1日、パワハラ認定を受けて3月30日に懲戒処分となったばかりの、元大阪市経済戦略局長の岡本圭司氏を特別参与に委嘱するという発表をしました。これが4月1日ですよ。

懲戒になってから本当に1日置いてなったと。

それに対して吉村知事がですね、こう言っていました。『パワハラはあってはならないが、能力があるのは間違いない。本人も反省しており、アドバイスをもらうことにした』というふうに記者団に述べたんですよね。

問題はこの『あってはならないが』ってどうかなと思うんです。『パワハラはダメだ。でも能力はあるんだ』と。つまり何かがあると人を傷つけた事実を横に置いてもいいと、そういう話になっていますけども」

武田「パワハラというマイナスはあるけど、能力というプラスがそれを上回ってるから……」

勅使川原「おっしゃる通りです。『そんなことあるのかな？』という話なんですよね。

どのくらいのパワハラだったかと言いますと、大阪市の公正職務審査委員会がこういうふうに言っています。

『当該局長の言動について職員が動揺し、精神的不安を感じ萎縮し、就業環境が不快になったと判断をした』と。

しかも『組織のトップである局長の立場は、非常に圧倒的に強い』というような明記も調査書に記されていました。

その上でのこの人事、そしてこの吉村知事の発言、ちょっと違和感がありますよね。

ちなみに厚労省の指針で『パワハラとは』というところを確認しておきますけども、

『パワハラは優越的な関係を背景にした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超え、就業環境を害するもの』という定義がされています。

『適正な業務指示や指導とは当然区別されていますよ』ということを国も言っています。そして大阪市のその委員会も岡本氏の言動について『業務の達成を目的とした言動もあった』と一部は認めているんですけども、『それでも社会通念上許容される範囲ではなく、違法と評価せざるを得ない』というふうにコメントしています。

なので『成果のためだった』って言いますけども、これ『免責にはなりませんよ』と。大阪市すらも公正職務審査委員会が言ってるっていうことなんですよね。

それなのに知事の言う『あってはならないが能力があるのは間違いない』って、これ『どういうこっちゃねん！』と思いました」

そもそも能力って何なんでしょうかね？

パワハラというチームワークの致命傷だと思いますけど、これをも凌駕する何か神秘的な、本質のようなものが吉村知事には分かって、それを評価判断投与する立場にあると、ご自身思ってらっしゃるのかなとちょっと疑問です」

武田「職員がこうやって動揺したり、精神的な不安を感じてたわけですから、これでまた戻ってくるとね、『えっ！？』っていうことになって、またそれこそ業務が健全に進めることができなくなりますよねえ」

勅使川原「そうですよ。誰かを代わりにまた委縮させちゃうとか。この認定の仕方って相当なものだと思いますので、気になるところです。

ちなみに論を先取りしますと、能力を見たことのある人っていないんですよね、能力というものを。誰も見たことがないものを見えるかのように扱ってきたっていうのが能力論なんです。

なのでその見えないもので人の扱いを決めて差し支えないと、社会がやんわり合意した状態が現状なわけですけども、やっぱりモヤッとしますよね。

能力はあるからといって今回起用したわけですけども、暗黙の前提が見え透けています。

それは『能力とハラスメントは別物である』という整理だと思いますが、これ本当でしょうか？」