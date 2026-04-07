新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、平成を代表する人気アニメ『とっとこハム太郎』より、ハムちゃんずの頼れる大工職人・パンダくんの誕生日を記念し、誕生日当日の４月８日（水）朝６時30分より、『とっとこハム太郎』TVアニメ第２期『はむはむぱらだいちゅ！』の全話ノンストップ無料一挙放送を実施する。 『とっとこハム太郎』は、2000年７月にTVアニメの放送を開始し、一躍ブームを巻き起こした、人間の気持ちがわか