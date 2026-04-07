4月7日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、火曜コメンテーターで上武大学教授の田中秀臣氏と番組パーソナリティーの寺島尚正アナウンサーが、「賃上げ見通しと中東情勢の影響」について意見を交わした。 実質賃金や実質所得が下がっていくシナリオが増えていく気がします 日銀は4月6日に発表した4月の地域経済報告（さくらリポート）で、2026年度も25年度並みの賃上げを見込む企業