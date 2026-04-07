4月は新生活に伴い家電の買い替え時家電量販店や生活インフラ関連の株主優待は、新生活のスタート時に特に効果を発揮します。引っ越しや進学、就職などで家電や生活用品を一気にそろえる必要がある場合、優待を活用することで支出を大きく抑えることができます。家電量販店の優待は、買い物券やポイントとして付与されるケースが多く、実際の支払い時に直接使える点が魅力です。冷蔵庫や洗濯機などの大型家電だけでなく、日用品や