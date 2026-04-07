四国放送ラジオの長寿番組が4月5日、放送50年目に突入しました。スタート時から番組を支えてきた、パーソナリティー2人。梅津龍太郎さんと、岩瀬弥永子さん。2人が約半世紀にわたり懐メロを通して伝え続けてきたこと、それは反戦への思いです。 （ラジオパーソナリティー・梅津龍太郎さん（85））「よろしくお願いします、おっとっと」「足が調子悪いから、左足がちょっと痛いけど、まあなんとか