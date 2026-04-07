牟岐町で、樹齢約100年の一本桜が見頃を迎えています。新たな桜の名所にしようと、手入れに励む地元住民の思いを取材しました。 牟岐町河内にある一本の桜、その名も「牟岐妙見一本桜」です。高さ約15メートル樹齢約100年と、長い年月をかけてこの地で大きく成長しました。（佐々木気象予報士）「おはようございます、今日はよろしくお願いします」 地域住民でつくる保存会のメンバー、佐古山哲生さん79歳です