米トランプ大統領が「地獄の門」が開くと、イランを脅しているのは具体的に何のことなのか。2026年4月7日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）で、直近のトランプ大統領の会見を取り上げた。「24時間で1000カ所同時攻撃をやるぐらい物理的にできる」会見では、7日夜（日本時間8日午前9時）までにイランがホルムズ海峡を開放しなければすべての橋と発電所をただちに破壊する、と警告している。それは火力発電所