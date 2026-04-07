吉本新喜劇の金原早苗（39）が7日、自身のインスタグラムを更新。人気芸人から送られてきたDMを公開した。金原はストーリーズで「チャンス大城さんからDMが届きました」と報告。その内容に「わたしです！笑」と特大の文字でツッコんだ。大城から送られて来たのは、車内広告の写真。「タクシードライバー募集！！」とのコピーの下で、制服を着て笑顔を見せる女性について、大城は「金原さんに無茶苦茶そっくりな人がタクシ