食道がんの原因とは？メディカルドック監修医が食道がんになりやすい人の特徴などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「食道がんの原因」はご存知ですか？発症しやすい人の特徴・症状も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：和田 蔵人（わだ内科・胃と腸クリニック） 佐賀大学医学部卒業。南海医療センター消化器内科部長、大分市医師会立アルメイダ