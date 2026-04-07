野球評論家がこぞってセ・リーグAクラス入りを予想する中日ドラゴンズだが、開幕から9試合を終えて2勝7敗（4月6日時点）と最下位に沈んでいる。指揮をとって2年目を迎える井上一樹監督（54）だが、ベンチ内の雰囲気はーー。【写真】井上監督のお気に入り？中日ベンチ内に突如あらわれた“謎の吊り革”4月5日の東京ヤクルトスワローズ戦で先発を任されたのは、3月29日の開幕戦で8回1失点と好投しながらも0対1で敗戦投手になった