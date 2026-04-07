4月7日（火）の「相席食堂」は、時代の波に乗る話題の人が勢いそのままに相席旅に出る「いま話題の人相席」をお届けする。 ©ABCテレビ 京都府宇治市にやって来たのは、５人組ボーカルダンスグループ、M!LKの塩粼太智。2025年に大ヒットした「イイじゃん」でブレイクし、昨年末はNHK紅白歌合戦にも出場。いまノリにノっているアイドルだ。 グループではバラエティ担当の塩粼。情報を教えてく