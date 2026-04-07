4月7日（火）の「相席食堂」は、時代の波に乗る話題の人が勢いそのままに相席旅に出る「いま話題の人相席」をお届けする。

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京都府宇治市にやって来たのは、５人組ボーカルダンスグループ、M!LKの塩粼太智。2025年に大ヒットした「イイじゃん」でブレイクし、昨年末はNHK紅白歌合戦にも出場。いまノリにノっているアイドルだ。

グループではバラエティ担当の塩粼。情報を教えてくれた地元の人に新曲「好きすぎて滅！」を全力で披露したり、カフェで「うまイイじゃん」と食レポしながら、相席した人たちに「イイじゃん」の楽曲の裏話を明かしたりなど、サービス精神旺盛な塩粼。旅の途中、一升瓶を使った珍しい大道芸を披露する大道芸人と出会い、一升瓶に乗るというアイドル離れしたスゴ技を披露！？

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地元の人に勧められた絶景の天ヶ瀬ダムは折しも放水中。その迫力に感激するが、実は心霊スポットだとわかり…。

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鰻屋さんの前を通りかかると、「うなぎ屋体験ができる」と聞き、女性２人と一緒に参加。鰻を掴んで、焼いて、食べる体験に挑む。すると、女性２人が宇治を舞台にした人気アニメ「響け♪ユーフォニアム」の声優だということが発覚！ さらに、塩粼が鰻屋さんでまさかの“水落ち”を披露！水場でもない場所での衝撃の水落ちにノブは大興奮！水落ち師の大悟も「水落ちの可能性を広げた」と大絶賛する塩粼オリジナルの水落ちとは！？

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この日は他にも、オリンピックでのフィギュアスケート解説が話題を呼んだ高橋成美が茨城県ひたちなか市へ。ロケも自由奔放かと思いきや、松竹芸能所属の高橋は養成所で学んだロケテクニックを披露。その“松竹スタイル”に、千鳥が苦々しい表情に…！？

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MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。7日はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。