新日本プロレス５月４日福岡大会で鷹木信悟（４３）とのＶ１戦に臨むＩＷＧＰヘビー級王者のカラム・ニューマン（２３）が、意中の挑戦者候補３人の名前を明かした。２３歳７か月の若さで史上最年少戴冠を果たした超新星は、師匠のウィル・オスプレイ（３２＝ＡＥＷ）との師弟夢対決も見据える一方で、自身が対戦を希望する相手を列挙。プリンスが描く防衛ロードの青写真とは――。今年１月にスターダム・なつぽいとの結婚を公