元AKB48でタレントの板野友美が3月29日、バラエティー番組「秘密のママ園2」(ABEMA)に出演。プロ野球選手の妻ならではのママ友事情について言及した。 板野は2021年1月、プロ野球・ヤクルトの高橋奎二投手と結婚。同年10月に長女が誕生し、翌年からは自身が手掛けるファッションブランド「ROSY LUCE」を設立し、二足のわらじを履くキャリアウーマンだ。 番組では、「建前爆破！ まったり井戸端会議」企画を放送。「