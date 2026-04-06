米俳優のメリル・ストリープ（７６）とアン・ハサウェイ（４３）が６日、都内で映画「プラダを着た悪魔２」（５月１日公開）の来日スペシャルイベントに参加した。２人そろっての来日は初めて。ハリウッドスター２人が黒の車から降りると、会場のファンから大歓声が巻き起こった。ファンとサインなどで交流し、巨大なハイヒールが置かれた中央ステージへ移動。ストリープは「ハロー！トウキョウ！」とあいさつし、「桜の季節に