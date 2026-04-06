RIIZEが5月27日に発売するライブBlu-ray/DVD『2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME』より、「Flashlight」のライブ映像が公開された。【動画】RIIZE、東京ドームで披露した「Flashlight」ライブ映像先行して公開された「All of You」に続くライブ映像公開で、映像作品の発売に先駆けて、東京ドーム公演の熱狂をさらに楽しめる内容となっている。今回公開されたのは、2月23日に開催された