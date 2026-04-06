RIIZE、東京ドームで披露した「Flashlight」ライブ映像公開
RIIZEが5月27日に発売するライブBlu-ray/DVD『2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME』より、「Flashlight」のライブ映像が公開された。
【動画】RIIZE、東京ドームで披露した「Flashlight」ライブ映像
先行して公開された「All of You」に続くライブ映像公開で、映像作品の発売に先駆けて、東京ドーム公演の熱狂をさらに楽しめる内容となっている。
今回公開されたのは、2月23日に開催された東京ドーム公演で披露された「Flashlight」のパフォーマンス映像。「Flashlight」は、温かみのあるシンセサイザーと幻想的なギターサウンドが彩るポップナンバーで、ファンへの心からの愛情と、より広い世界へ向かって共に歩んでいこうというメッセージを、RIIZEの多彩なボーカルハーモニーで表現した楽曲。ライブではファンとコミュニケーションを取りながら歌い上げ、「この瞬間を焼き付けて」という印象的なフレーズが、東京ドームの熱気と感動をいっそう際立たせている。
RIIZEは、2月21日から23日までの3日間、東京ドーム公演「2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME」を開催し、12万人を動員。男性K-POPグループ最速での東京ドーム公演開催、さらに第5世代K-POPグループ初のドームアーティストとして大きな注目を集めた。
3daysの熱狂をあらためて体感できるライブBlu-ray/DVD『2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME』は、東京ドーム公演本編に加え、ビハインド映像やメンバーコメンタリーも収録されるほか、UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤には、昨年9月15日の東京・代々木第一体育館公演での映像もフル尺で収録される。
【動画】RIIZE、東京ドームで披露した「Flashlight」ライブ映像
先行して公開された「All of You」に続くライブ映像公開で、映像作品の発売に先駆けて、東京ドーム公演の熱狂をさらに楽しめる内容となっている。
RIIZEは、2月21日から23日までの3日間、東京ドーム公演「2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME」を開催し、12万人を動員。男性K-POPグループ最速での東京ドーム公演開催、さらに第5世代K-POPグループ初のドームアーティストとして大きな注目を集めた。
3daysの熱狂をあらためて体感できるライブBlu-ray/DVD『2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME』は、東京ドーム公演本編に加え、ビハインド映像やメンバーコメンタリーも収録されるほか、UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤には、昨年9月15日の東京・代々木第一体育館公演での映像もフル尺で収録される。