「強くて優しい警察官に」新人警察官たちが新たな一歩を踏み出しました。緊張感が漂う中行われた熊本県警察学校の入校式。 新人警察官を代表して、下山竜範さんが力強く宣誓を行いました。■下山竜範さん「良心のみに従い、不偏不党かつ公平中正に警察職務の遂行にあたることを固く誓います。」 今年度は、警察官107人と一般職員19人の、あわせて126人が入校。■下山竜範さん(34)「憧れだった警察官になることができて、その