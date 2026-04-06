「ITTF（国際卓球連盟）男女ワールドカップマカオ2026」は5日、澳門（マカオ）特別行政区の銀河総芸館（ギャラクシーアリーナ）で決勝戦が行われた。女子シングルスは中国人同士で戦われ、孫穎莎選手が4対1で王曼碰選手に勝ち、3連覇を達成した。男子シングルスは中国の王楚欽選手が第7セットまで戦うフルセットマッチの末に勝利し、シングルスでのワールドカップ初優勝となった。新華社が伝えた。男子決勝は王楚欽選手と日