ショコラウィメンズクリニックは2026年4月2日、緊急避妊薬(アフターピル)と避妊に関する意識調査の結果を発表した。本調査は、緊急避妊薬の薬局販売(OTC化)開始を受け、避妊への意識やアクセス状況、薬局販売に対する意見を把握する目的で実施されたもの。2026年3月の期間、全国の女性297名を対象にインターネット調査にて行われた。回答者属性○約3人に2人が「避妊に失敗したかもしれない」不安を経験「避妊に失敗したかもしれな