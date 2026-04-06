【ズートピア2】 4月15日16時 配信開始予定 ディズニーは同社公式Xアカウントにて、映画「ズートピア2」の配信をディズニープラスにて4月15日16時から開始すると発表した。 「ズートピア2」は2025年12月に日本で上映を開始した映画。「ズートピア」の続編として、ズートピアに忍び込んだ爬虫類を追う。正式にバディを組むこととなったジュディとニ