2026年4月3日、シンガポールメディア・聯合早報は中国青年報などの中国メディアの報道を基に、中国政府が芸能人やインフルエンサーを含む富裕層の税務関連の違法行為の取り締まりを強化する方針を発表したことを伝えた。記事は初めに、中国国家税務総局の王道樹（ワン・ダオシュウ）副局長が1日の会見で、4月から公安、人民銀行、裁判所など8部門が常態的に連携する税務違法犯罪取締推進会議を開催し、特に「双高（高所得、高資産