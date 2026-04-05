記事ポイント声優・菱川花菜さんの直筆サイン色紙が5名に当たるXキャンペーン実施中新キャラクター「七彩の魔導姫ルミナス・グレア」のリリースを記念した企画応募方法はフォロー＆リポストのみ、4月15日23:59まで受付 スマホRPG「ミリオンモンスター」で、新キャラクター「七彩の魔導姫ルミナス・グレア」のリリースを記念したキャンペーンが開催されています。声優・菱川花菜さんの直筆サイン色紙が抽選で5名に当たる豪華な