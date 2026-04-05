抽選5名に直筆色紙も！「ミリオンモンスター」菱川花菜さん直筆サイン色紙キャンペーン

記事ポイント 声優・菱川花菜さんの直筆サイン色紙が5名に当たるXキャンペーン実施中新キャラクター「七彩の魔導姫ルミナス・グレア」のリリースを記念した企画応募方法はフォロー＆リポストのみ、4月15日23:59まで受付 声優・菱川花菜さんの直筆サイン色紙が5名に当たるXキャンペーン実施中新キャラクター「七彩の魔導姫ルミナス・グレア」のリリースを記念した企画応募方法はフォロー＆リポストのみ、4月15日23:59まで受付

スマホRPG「ミリオンモンスター」で、新キャラクター「七彩の魔導姫ルミナス・グレア」のリリースを記念したキャンペーンが開催されています。

声優・菱川花菜さんの直筆サイン色紙が抽選で5名に当たる豪華な内容です。

応募はXのフォロー＆リポストだけで完了するため、誰でも気軽に参加できます。

「ミリオンモンスター」菱川花菜さん直筆サイン色紙キャンペーン

タイトル：ミリオンモンスターカテゴリ：ゲーム（RPG）料金：無料（一部有料・アイテム課金あり）対応機種：iOS 13.0以降 / Android 6.0以降キャンペーン期間：2026年4月1日（水）〜4月15日（水）23:59当選人数：5名

EXは、iOS・Android向けスマホRPG「ミリオンモンスター」に新キャラクター「七彩の魔導姫ルミナス・グレア」を追加しています。

そのリリースを記念し、同キャラクターの声優を務める菱川花菜さんの直筆サイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンを実施しています。

応募方法は2ステップのみです。

公式Xアカウント「【公式】ミリオンモンスター（@mmon_ex）」をフォローし、対象ポストをリポストするだけで応募が完了します。

当選者にはXのダイレクトメッセージとゲーム内メッセージで連絡が届きます。

なお、転売防止のため各色紙には当選者の名前またはシリアルナンバーが記入される場合があります。

「ミリオンモンスター」は声優・菱川花菜さんが演じる新キャラクターを楽しめるRPGです。

今回のキャンペーンでは、そのキャラクターを担当した声優本人の直筆サイン色紙という希少なアイテムが手に入ります。

キャンペーン期間は4月15日（水）23:59までとなっています。

スマホRPG「ミリオンモンスター」の声優直筆サイン色紙キャンペーンは、フォロー＆リポストの手軽な応募で参加できます。

新キャラクター「七彩の魔導姫ルミナス・グレア」の声優・菱川花菜さんの直筆サイン色紙という希少なアイテムが5名に当たる貴重な機会です。

4月15日23:59の締め切りまでに応募が完了します。

「ミリオンモンスター」声優直筆サイン色紙プレゼントキャンペーンの紹介でした。

よくある質問

Q. キャンペーンの応募方法を教えてください？

A. 公式Xアカウント「@mmon_ex」をフォローし、対象ポストをリポストするだけで応募が完了します。

Q. 当選者への連絡はどのように届きますか？

A. 厳正な抽選の後、当選者にはXのダイレクトメッセージとゲーム内メッセージで連絡が届きます。

Q. キャンペーンはいつまで実施されていますか？

A. 2026年4月1日（水）から4月15日（水）23:59まで実施されています。

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