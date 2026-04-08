[4.4 J1百年構想リーグ EAST第9節](フクアリ)※13:00開始主審:谷本涼<出場メンバー>[ジェフユナイテッド千葉]先発GK 35 若原智哉DF 2 高橋壱晟DF 15 前貴之DF 24 鳥海晃司DF 28 河野貴志MF 5 小林祐介MF 8 津久井匠海MF 41 安井拓也MF 42 イサカ・ゼインFW 9 呉屋大翔FW 20 石川大地控えGK 19 ホセ・スアレスDF 13 鈴木大輔DF 39 石尾陸登MF 18 杉山直宏MF 27 岩井琢朗MF 32 天笠泰輝MF 33 猪狩祐真MF 37 姫野誠MF 67 日高大