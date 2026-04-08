千葉vs東京V スタメン発表
[4.4 J1百年構想リーグ EAST第9節](フクアリ)
※13:00開始
主審:谷本涼
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 35 若原智哉
DF 2 高橋壱晟
DF 15 前貴之
DF 24 鳥海晃司
DF 28 河野貴志
MF 5 小林祐介
MF 8 津久井匠海
MF 41 安井拓也
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 9 呉屋大翔
FW 20 石川大地
控え
GK 19 ホセ・スアレス
DF 13 鈴木大輔
DF 39 石尾陸登
MF 18 杉山直宏
MF 27 岩井琢朗
MF 32 天笠泰輝
MF 33 猪狩祐真
MF 37 姫野誠
MF 67 日高大
監督
小林慶行
[東京ヴェルディ]
先発
GK 21 長沢祐弥
DF 5 井上竜太
DF 6 宮原和也
DF 36 松田陸
MF 10 森田晃樹
MF 16 平川怜
MF 22 内田陽介
MF 23 深澤大輝
FW 7 松橋優安
FW 9 染野唯月
FW 14 福田湧矢
控え
GK 31 馬渡洋樹
DF 4 林尚輝
DF 55 吉田泰授
MF 8 齋藤功佑
MF 28 山本丈偉
MF 40 新井悠太
FW 11 山見大登
FW 25 熊取谷一星
FW 27 白井亮丞
監督
城福浩
※13:00開始
主審:谷本涼
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 35 若原智哉
DF 2 高橋壱晟
DF 15 前貴之
DF 24 鳥海晃司
DF 28 河野貴志
MF 5 小林祐介
MF 8 津久井匠海
MF 41 安井拓也
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 9 呉屋大翔
FW 20 石川大地
控え
GK 19 ホセ・スアレス
DF 13 鈴木大輔
DF 39 石尾陸登
MF 27 岩井琢朗
MF 32 天笠泰輝
MF 33 猪狩祐真
MF 37 姫野誠
MF 67 日高大
監督
小林慶行
[東京ヴェルディ]
先発
GK 21 長沢祐弥
DF 5 井上竜太
DF 6 宮原和也
DF 36 松田陸
MF 10 森田晃樹
MF 16 平川怜
MF 22 内田陽介
MF 23 深澤大輝
FW 7 松橋優安
FW 9 染野唯月
FW 14 福田湧矢
控え
GK 31 馬渡洋樹
DF 4 林尚輝
DF 55 吉田泰授
MF 8 齋藤功佑
MF 28 山本丈偉
MF 40 新井悠太
FW 11 山見大登
FW 25 熊取谷一星
FW 27 白井亮丞
監督
城福浩