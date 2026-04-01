気象庁によりますと、１日午前１０時０６分ころ、茨城県南部を震源とする地震がありました。この地震で栃木県真岡市で震度５弱を観測しました。群馬県内では前橋市や桐生市、太田市や館林市で震度３を観測しました。 震源地は茨城県南部、震源の深さは約５０ｋｍ、地震の規模を示すマグニチュードは５．０と推定されます。なお、この地震による津波の心配はありません。