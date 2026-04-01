ＡＫＢ４８の向井地美音（２８）が、４月３日に卒業コンサートを迎える。門出を前に胸中を直撃。中心メンバーとして活動してきた前総監督は「ＡＫＢ４８がもう一度、アイドルで１番という時代が絶対に来る」と熱き思いを後輩に託し、１３年在籍した愛するグループに別れを告げる。誰よりも強いグループ愛があふれた。元々はファンだったところから自身の名前を冠した卒業コンサートを開催するメンバーにまで上り詰めた。「加入